تيارت: انطلاق مراسيم عزاء الطالبة نصيرة بكوش في انتظار وصول جثمانها

توافد منذ صباح اليوم عدد من المواطنين إلى مسكن الطالبة المتوفاة، نصيرة بكوش، بقرية اولاد سعيد ببلدية الرحوية، في تيارت.

وتوفيت الطالبة الجامعية جراء انفجار الغاز داخل غرفتها بالإقامة الجامعية أولاد فايت 2 بالعاصمة .

وينتظر المعزون وصول جثمانها، حيث يتواجد شقيقها في الجزائر العاصمة لإنهاء الإجراءات.

وقالت مصادر محلية إن الطالبة ” نصيرة ب ” تعاني من ظروف عائلية قاسية.

وتقيم مع والدتها في قرية اولاد سعيد التي تبعد عن مقر بلدية الرحوية بـ 5 كلم .

وقال جدها أن حفيدته لم تزر عائلتها منذ أكثر من 3 أشهر بسبب الفقر وتمكث طويلا في الإقامة الجامعية.

الامر الذي جعلها تطيل البقاء في الإقامة الجامعية لمدة تتجاوز أحيانا 4 أشهر.

وأضافت مصادرنا أن والدتها المطلقة تقيم في مسكن قديم قرب مسكن جدها أعاره أحد السكان لها.