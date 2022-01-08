تيارت..انقاذ ستيني سقط في بئر ببلدية السبعين

أنقذ عونا حماية مدنية كان في يوم راحتهما، اليوم السبت، ستيني سقط في بئر عمقه 12 متر بمزرعة ببلدية السبعين بولاية تيارت.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تنقل افراد الوحدة الثانوية لدائرة مهدية بالمكان المسمى مزرعة زكريا ببلدية السبعين.

وذلك من أجل إنقاذ شخص يبلغ من العمر 65 سنة سقط في بئر عمقه 12م و قطره 2 م بدون ماء.

وكان الضحية قد تم انقاذه من طرف عوني الحماية المدنية،اللذان كانا في فترة راحة نهاية الأسبوع.

وبحكم وجودهما في مكان الحادث تدخلا لإنقاذ الضحية قبل وصول زملائهم من النجدة المتدخلة.

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