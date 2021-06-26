تيارت.. انهيار وسقوط عمود كهربائي بحي الإخوة فارلو بمهدية

أخبار الجزائر
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تيارت.. انهيار وسقوط عمود كهربائي بحي الإخوة فارلو بمهدية
بقلم .د.داود

عرف أحد الاحياء ببلدية مهدية في تيارت سقوط عمود كهربائي في حدود الساعة 19.00 مساء اليوم، وبالضبط بشارع الإخوة فارلو ببلدية مهدية، حيث تم اخطار مصالح الحماية التي تدخلت ميدانيا للحيلولة دون تسجيل مخاطر أخرى لهذا الحادث.

حيث لازال عدد من المواطنين في حالة هلع وخوف من انهيار عمود أخر بجانب العمود الأول حيث يطالبون بتدخل المصالح المعنية كسونلغاز التدخل ولحل المشكل وتجاوز الخطر.

للاشارة ان العمود الكهربائي المنهار لا يزال على حالته الى غاية كتابة هذه الاسطر ولحسن الحظ أنه قد سقط على سكن محاذي بنفس الشارع.


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