تيارت: تحديد هوية شخص قام بقطع 33 شجرة بطريقة غير قانونية

تمكنت مصالح الغابات في دائرة السوقر، بتيارت، من تحديد هوية شخص قام بقطع 33 شجرة بطريقة غير قانونية بغابة الحرملة.

وعلم من ذات المصالح أن الشخص المتهم كان بصدد قطع أشجار في غابة الحرملة.

وسبق للغابة وأن شهدت حريقا بعد أن أتت النيران على 2 هكتار من مساحتها.

وكان المعني بصدد نقل تلك الأشجار المقطوعة لاستغلالها الشخصي.

غير أن قيام أعوان الغابات بدورية روتينية في الغابة، لفت انتباههم حركة مشبوهة وسط الغابة.

وبعد تقربهم من مصدر الأصوات، شوهد المتهم وهو يقوم بقطع عدد من الأشجار بلغ عددها 33، وكان بصدد نقلها.

وبمجرد رؤيته لأعوان الغابات لاذ بالفرار وسط الأشجار، وترك أغراضه من بينها هاتفه النقال ومعطفه.

لتباشر ذات المصالح تحقيقاتها، وتم تحديد هويته عن طريق هاتفه، ليتم استدعاؤه وتحرير محضر مخالفة وإحالة ملفه للقضاء.