تيارت.. تحذير من ارتفاع منسوب مياه سد بخدة

أصدرت دائرة مشرع الصفا بولاية تيارت بيانا تحذيريا لمواطني المنطقة بخصوص ارتفاع منسوب مياه سد بخدة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لدائرة مشرع الصفا، في بيان لها، بأن نسبة امتلاء سد بخدة بلغت 95 بالمائة.

وأضافت أنه “تحسبا لارتفاع منسوب مياه سد بخدة ببلدية مشرع الصفا بنسبة 95% يمكن تفريغه من الأوحال خلال الايام القادمة”.

ودعت الدائرة جميع المواطنين الساكنين بمحاذاة واد مينا ومستعملي الطريق والفلاحة إلى أخذ الحيطة والحذر عند تفريغه.