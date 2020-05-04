تيارت..  تحويل أكثر من 1300 شخص على القضاء وحجز 405 مركبة مخالفة للحجر الصحي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تيارت..  تحويل أكثر من 1300 شخص على القضاء وحجز 405 مركبة مخالفة للحجر الصحي
بقلم ديار بن داود

سجلت ولاية تيارت 1378  شخص محل إجراءات قضائية لمخالفتهم إجراءات الحجر الصحي الجزئي مع تحويل 405 مركبة للمحشر لعدم تقيد أصحابها بذات الإجراءات.

واوضحت مصالح أمن الولاية انه تم تحويل 42 دراجة نارية للمحشر مع تسجيل 382 مخالفة للتجمع لاكثر من شخصين201 مخالفة لعدم التقيد بمسافة الأمان.

وجاءت هذه الإجراءات تنفيذا للمرسوم التنفيذي المتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

والذي ينص على تمديد الحجر الجزئي على مستوى ولايات الوطن الممتد من الساعة السابعة 19سا:00د مساءا الى غاية السابعة صباحا من اليوم الموالي.

وفي ذات السياق مصالح أمن ولاية تيارت كافة المواطنين الى الالتزام بالتدابير الاحترازية و الوقائية من أجل سلامتهم و أمنهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814781

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com