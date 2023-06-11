تيارت.. تسجيل حالة غش في امتحانات البكالوريا بمركز الإجراء الأخوين فارلو

تم تسجيل حالة غش في امتحانات البكالوريا بمركز الإجراء الأخوين فارلو في مهدية بتيارت.

وحسب مصادر النهار، فإن محاولة الغش تمت بالاستعانة بهاتف نقال من طرح مترشح للامتحانات.

وفور كشفه، ترك المترشح كل مقتنياته ولاذ بالفرار من مركز الإجراء.

ومن جهتها، مديرية التربية قامت بإقصاء المترشح وأبلغت المصالح الأمنية المختصة.

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