تيارت .. تسجيل 40 حالة اعتداء على شبكة الكهرباء والغاز منذ بداية سنة 2019

سجلت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز للغرب، خاصة مديرية التوزيع تيارت، ما يقارب 40 حالة اعتداء على مختلف شبكاتها الكهربائية.

الهوائية والأرضية وكذا شبكة توزيع الغاز عبر تراب الولاية، وهذا منذ بداية السنة الجارية 2019 وإلى غاية اليوم وهي الاعتداءات

المسجلة ناجمة على خلفية قيام هؤلاء المخالفين بالبناء وتوسيع سكناتهم تحت وفوق الشبكات الكهربائية ما يعرض حياتهم للخطر

من خلال ملامسة خطوط الضغط العالي والمتوسط للشبكة الكهربائية، أو عبر قيام بعض مقاولات الأشغال التابعة لمؤسسات عمومية

أو خاصة بالولاية، بأشغال الحفر بدون اللجوء أو استشارة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، والتنسيق مع إطاراتها في الميدان

وبذلك تتجنب هذه المقاولات الاعتداء على الشبكة الكهربائية أو الغازية، وما ينجر عنها من أخطار وتبعات، سواء بالنسبة لشركة

توزيع الكهرباء والغاز، من حرمان زبائنها من التزود بالطاقة الكهربائية والغازية، وكذا بالنسبة للمقاولات المعتدية من خلال اتخاذ

الإجراءات القانونية ضدها ومطالبتها بالتعويض جراء مثل هذا الاعتداء.