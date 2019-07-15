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تيارت: تسليم 485 شاحنة وسيارة “مرسيدس” لفائدة هياكل الجيش والمؤسسات العمومية

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تيارت: تسليم 485 شاحنة وسيارة “مرسيدس” لفائدة هياكل الجيش والمؤسسات العمومية
بقلم نادية بن طاهر

تم تسليم 485 شاحنة متعددة المهام وسيارات نفعية “Sprinter”، من علامة “مرسيدس- بنز”، وبإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية، اليوم الإثنين، بالناحية العسكرية الثانية، في تيارت.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، فقد صنعت هذه المركبات، من طرف الشركة الجزائرية المشتركة لصناعة السيارات “مرسيدس بنز”، تيارت.

هذه المركبات مخصصة، لنقل الأفراد، والإسعاف، الإشارة، ونقل البضائع، وإطفاء النيران.

وتم تسليم المركبات، لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني.

وكذا المديرية العامة للحماية المدنية، ومؤسسات اقتصادية مدنية عمومية وخاصة.

هذه العملية،  جاءت لتثبت مدى قدرة المؤسسات الصناعية لإنتاج السيارات للجيش الوطني الشعبي، والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة.

وذلك في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني، مع مختلف الهيئات، لأجل وتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة عالية وبمواصفات عالمية.

تيارت

تيارت

تيارت

تيارت

تيارت

تيارت

تيارت

تيارت


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