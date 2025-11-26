إعــــلانات
أخبار الجزائر

تيارت..تسمم شخصين بغاز المدفأة

بقلم أسماء.ع
تيارت..تسمم شخصين بغاز المدفأة
  • 30
  • 0

 تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيارت، اليوم الأربعاء، على الساعة 06:39 صباحًا، من أجل إسعاف ونقل شخصين يبلغان من العمر 28 و31 سنة. تعرضا لبداية اختناق جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون CO.

المنبعث من أنبوب صرف غاز المدفأة داخل غرفة بمسكن أرضي بحي معروف أحمد، طريق عين قاسمة، بلدية ودائرة تيارت.

وقامت مصالح  الحماية المدنية، بنقل الضحيتين إلى المستشفى الولائي يوسف دمرجي لتلقي العلاج اللازم.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/jN1Zp
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer