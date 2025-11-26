تيارت..تسمم شخصين بغاز المدفأة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيارت، اليوم الأربعاء، على الساعة 06:39 صباحًا، من أجل إسعاف ونقل شخصين يبلغان من العمر 28 و31 سنة. تعرضا لبداية اختناق جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون CO.

المنبعث من أنبوب صرف غاز المدفأة داخل غرفة بمسكن أرضي بحي معروف أحمد، طريق عين قاسمة، بلدية ودائرة تيارت.

وقامت مصالح الحماية المدنية، بنقل الضحيتين إلى المستشفى الولائي يوسف دمرجي لتلقي العلاج اللازم.

