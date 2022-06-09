تيارت..تسمم 11 شخصا تناولوا دجاجا مشويا بمدريسة
تعرض 11 شخصا لتسمم بعد تناولهم لدجاج مشوي في أحد المحلات التجارية ببلدية مدريسة ولاية تيارت.
وفقي هذا السياق، وعلى إثر إتصال وارد إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية مدريسة من طرف العيادة المتعددة الخدمات بمدريسة، مفادها إستقبالهم لـ 11 شخص تعرضوا لتسمم غذائي.
و على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى العيادة للوقوف على الحالة الصحية للضحايا، حيث أكد أحدهم بأنه قام بإقتناء دجاج مشوي من أحد المحلات التجارية.
و بعد تنشيط الإستعلامات تم تحديد المحل الكائن بشارع هواري بومدين بلدية مدريسة، بعد مداهمته تبين بأنه محل مختص في بيع اللحوم و لا يملك شهادة الإعتماد الصحي.
كما أنه يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري ( آلة شواء الدجاج).
إضافة إلى عدم إحترام شروط النظافة و شروط الحفظ. تم حجز المواد الاستهلاكية الغير صالحة منها(31) دجاجة مشوية.
بالاضافة الى 168.2 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج). الى جانب 100.226 كلغ من اللحوم البيضاء ديك رومي. و 05.4 غرام أحشاء الدجاج.
هذا و بعد معاينة المواد المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية التابعة لمصالح دائرة عين كرمس تبين بأنها غير صالحة للإستهلاك البشري.
على الفور تم إتلاف السلع المحجوزة بمركز الردم التقني ببلدية عين الذهب ولاية تيارت.
فيما يبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية حول تسمم غذائي، عدم إحترام شروط النظافة،
عدم امتلاك شهادة الإعتماد الصحي، ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، عدم إحترام شروط الحفظ المختصة.
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تيارت: توقيف شخصين و حجز 645 قرص مهلوس
كما تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا السياق فإن الأمر بكل من المدعــو ب،ص – 29 سنة، والمدعو ل ،هـ -31، عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الشأن فإن العملية تعود على إثر معلومات وردت لذات الفرقة ، مفادها وجود شخصين ينحدران من إحدى بلديات تيارت،
بصدد إدخال كمية من المؤثرات العقلية الى المدينة.
و إستغلالا لذلك تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما على متن سيارة سياحية ، ليتم إخضاعمها الى التلمس الجسدي والمركبة الى التفتيش الدقيق.
ليتم ضبط وحجز بحوزتهما 645 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، ليتم تحويل المركبة والمشتبه فيهما الى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية
بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية.
حيث صدر في حقهما أمر إيداع عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.
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مراهق يطعن والدته وشقيقته بعد خلافات عائلية في تيارت
كما أقدم أول أمس قاصر على طعن والدته وشقيقته العشرينية فيما نجت اخرى داخل مسكنهم العائلي بحي الزعرورة بعاصمة الولاية.
وحسب المعلومات التي استقتها النهار فإن الشاب البالغ من العمر17 سنة أصيب بحالة هستيرية مساء الاحد بمجرد دخوله الى المنزل بعمارات 1000 سكن بتيارت.
بعد ملاسنات كلامية حادة فوجه عدة طعنات لوالدته البالغة من العمر 49 سنة بواسطة خنجر اصابها في عدة انحاء من جسدها.
فيما أصيبت شقيقته البالغة من العمر 22 سنة على مستوى اليد.
كما نجت شقيقته الاخرى التي تمكنت من الفرار تم نقلهن الى مستشفى يوسف دمرجي ووضعت والدته تحت العناية المركزة لخطورة اصابتها.
فيما وصفت حالة الشقيقة بالمستقرة باستثناء تعرضهما للصدمة الشديدة وقد علمت النهار ان عناصر الشرطة قد اوقفت المتهم.
كما ان التحقيقات متواصلة لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء الحادث التي تضاربت الروايات حولها وتركت علامات استفهام.