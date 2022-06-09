تيارت..تسمم 11 شخصا تناولوا دجاجا مشويا بمدريسة

تعرض 11 شخصا لتسمم بعد تناولهم لدجاج مشوي في أحد المحلات التجارية ببلدية مدريسة ولاية تيارت.

وفقي هذا السياق، وعلى إثر إتصال وارد إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية مدريسة من طرف العيادة المتعددة الخدمات بمدريسة، مفادها إستقبالهم لـ 11 شخص تعرضوا لتسمم غذائي.

و على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى العيادة للوقوف على الحالة الصحية للضحايا، حيث أكد أحدهم بأنه قام بإقتناء دجاج مشوي من أحد المحلات التجارية.

و بعد تنشيط الإستعلامات تم تحديد المحل الكائن بشارع هواري بومدين بلدية مدريسة، بعد مداهمته تبين بأنه محل مختص في بيع اللحوم و لا يملك شهادة الإعتماد الصحي.

كما أنه يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري ( آلة شواء الدجاج).

إضافة إلى عدم إحترام شروط النظافة و شروط الحفظ. تم حجز المواد الاستهلاكية الغير صالحة منها(31) دجاجة مشوية.

بالاضافة الى 168.2 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج). الى جانب 100.226 كلغ من اللحوم البيضاء ديك رومي. و 05.4 غرام أحشاء الدجاج.

هذا و بعد معاينة المواد المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية التابعة لمصالح دائرة عين كرمس تبين بأنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

على الفور تم إتلاف السلع المحجوزة بمركز الردم التقني ببلدية عين الذهب ولاية تيارت.

فيما يبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية حول تسمم غذائي، عدم إحترام شروط النظافة،

عدم امتلاك شهادة الإعتماد الصحي، ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، عدم إحترام شروط الحفظ المختصة.

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