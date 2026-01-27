تيارت.. تسمم 4 أشخاص بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تيارت، من انقاذ 4 أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، بحي الملعب الجديد بلدية تيارت.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 06سا50د من أجل إسعاف 04 أشخاص. متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، بحي الملعب الجديد بلدية و دائرة تيارت.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أشخاص يعانون من غثيان وصعوبة في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

