تيارت.. تعليق إجازات الموظفين في القطاعات الحيوية

أمر اليوم والي ولاية تيارت تعليق إجازات الموظفين العاملين بالقاطاعات الحيوية عبر كامل تراب الولاية.

وجاء قرار والي الولاية بعد اجتماعه مع خلية الازمة اليوم بمقر الديوان والتي تدخل صمن التدابير لمواجهة وباء كورونا.

حيث وجه محمد أمين درامشي تعليمات صارمة للتكثيف من عمليات التحسيس وتعقيم وسائل النقل وجميع المحطات والشوارع والمرافق والساحات العامة والتجمعات السكانية وغلق كل المطاعم والمقاهي وفضاءات الانترنت والحمامات والمرشات الشعبية مع الابقاء على محلات المواد الغذائية والخضر والمخابز فقط وتفعيل الخط الأخضر 11.00 على مدار الأسبوع لتمكين المواطنين للإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار اوالمضاربة في جميع المواد و تشهد مختلف بلديات الولاية حملة تنظيف واسعة وتعقيم لجميع الأماكن تصاحبها حملات تحسيس السكان للمكوث في منازلهم وتجنب الخروج إلا للضرورة.