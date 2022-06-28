تيارت: تفكيك شبكات ترويج الأقراص المهلوسة والسطو على المنازل

تمكنت مختلف الوحدات التابعة للكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بتيارت ومن خلال عمليتين منفصلتين من تفكيك شبكات مختصة في نقل وترويج الاقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم حجز كمية مقدرة بـ 2400 قرص مهلوس نوع بريقابالين. اين تم توقيف 4 أشخاص مع حجز مركبة كانت تستعمل كوسيلة نقل.

كما تمكن افراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية السبعين من توقيف 3 اشخاص تورطوا في شبكة مختصة في السرقة والسطو على المنازل. حيث تم استرجاع المسروقات وتسليمها الى مالكها