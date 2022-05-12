تيارت: تفكيك شبكة تسرق الأبقار الحلوب تنشط بين ولايتي تيسمسيلت وتيارت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمادية ولاية تيارت من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الأبقار الحلوب.

حيث وبعد تلقيها شكوى من أحد الضحايا مفادها تعرضه لسرقة أبقار من مزرعته الخاصة والمتواجدة بمنطقة قيدة ببلدية بوقارة بتيارت. على الفور قامت ذات الفرقة بتحقيقات ميدانية أفضت إلى الوصول إلى عناصر الشبكة المتورطة في قضية السطو على هذه المزرعه.

كما تمكنت ذات المصالح، من إسترجاع الأبقار المسروقة. وتوقيف 4 متهمين ينشطون ضمن شبكة إجرامية تنشط بين ولايتي تيارت وتيسمسيلت وإحالتهم على وكيل الجمهورية للمحاكمة.