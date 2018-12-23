تيارت .. تفكيك شبكة دعارة متكونة من 7 أفراد من بينهم قاصر

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيارت من مداهمة محل لممارسة الدعارة وترويج المخدرات والخمور، مع توقيف 3 فتيات من بينهم قاصر رفقة 4 أشخاص.

العملية تمت بناءا على معلومات واردة إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، مفادها فتح محل لممارسة الدعارة وترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.

من طرف أحد الأشخاص بحي حمداني عدة ببلدية تيارت، على إثرها وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية.

أين تم تنقل عناصر فرقة الأبحاث إلى عين المكان وبالإستعانة بالثنائي السينوتقني المختص في الكشف عن المخدرات تم تفتيش المسكن.

حيث تم ضبط ثلاث فتيات من بينهم قاصرة رفقة 04 أشخاص، كما تم العثور على المحجوزات التي تمثلت في قطعتين كيف معالج بوزن يقدربـ:23 غرام.

إضافىة إلى 48 قارورة مشروبات كحولية و12 خنجر حجم صغير وثلاثة سيوف وأيضا سكين على شكل منجل، سكين من الحجم الكبير شفرة عصا خشبية مغطاة بمادة بلاستيكية.

كما تم العثور على 05 هواتف نقالة، سكين من الحجم الكبير شفرة، عصا خشبية مغطاة بمادة بلاستيكية.

وأسفرت العملية على توقيف 07 أشخاص 03 فتيات و04 ذكور بتهمة فتح بيت للفسق والدعارة، مع جنحة إبعاد قاصر وتحريضها على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق.

وحيازة وإستهلاك المخدرات والمشروبات كحولية، حيازة أسلحة بيضاء .