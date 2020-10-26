تيارت.. تفكيك شبكة لسرقة القطع الحديدية من مشروع السكه الحديدية

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين كرمس بتيارت من تفكيك شبكة مختصة في سرقة القطع الحديدية من مشروع السكه الحديدية.

العملية تمت بعد معلومات وردت لذات المصالح بعمليات سرقة السكه الحديدية من طرف مجهولين.

أين تحركت ذات المصالح لفتح تحقيق ونصب خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف الوحدات المختلفة.

وأسفرت العملية من ضبط شاحنة من نوع “جيامسي” وتوقيف 3 أشخاص تورطوا في سرقة خط السكة الحديدية.

وإثر تفتيش الشاحنه التي كانت مموهة بقطع الخردة الحديدية تم العثور على قطع مختلفة من الحديد التي كانت تستخدم بالمشروع الجديد للسكه الحديدية.

ليتم تحويلهم الى الجهات القضائية المختصة بعد نهاية التحقيق.