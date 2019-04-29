تيارت .. تفكيك شبكة لسرقة الكوابل النحاسية بوادي ليلي

فككت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي ليلي شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة 3 أشخاص مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.

حيث تعود وقائع القضية بعد تقديم شكوى من طرف الممثل القانوني للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز للغرب بتيارت للوكالة التجارية بالرحوية.

على إثرها وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات وتكثيف التحريات من طرف عناصر الفرقة المحلية تم توقيف صاحب المركبة المشتبه بها في عملية السرقة.

ومكان الجريمة الذي حدد بمزرعة الحاج بوسيف بدوار اولاد الجيلالي ببلدية وادي ليلي وبعد التعمق في التحقيق مع مالكها، تم تحديد الشخصين الآخرين اللذين كانا برفقته.

أين تم تفتيش مسكنهم حيث عثر على المحجوزات المتمثلة في 10 قطع من كوابل نحاسية يتراوح طولها بين 20 الى 50 سم مرمية في فناء المنزل مع حجز مركبة من نوع فاو.

ليتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي قام بإحالتهم أمام ا قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيارت.