تيارت.. تفكيك شبكة مختصة في استخراج وسرقة القنوات الخاصة بالشبكة القديمة للمياه بتوسنينة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوسنينة من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في إستخراج وسرقة القنوات الخاصة بالشبكة القديمة للمياه الصالحة للشرب. حيث أنهم معتادون على القيام بسرقة هاته القنوات.

أين تم الإتفاق مسبقا بين عناصر الشبكة لإستخراج أنابيب شبكة المياه القديمة التي تربط بين بلدية توسنينة ومنطقة عين قاسمة ولاية تيارت مقابل مبلغ مالي، مع إقتسام العائدات الإجرامية. بعد تكثيف التحريات تبين بأن عناصر هاته الشبكة قد سبق وأن قاموا بعملية الحفر و سرقة القنوات بمنطقة ملاكو. أين تم نقلها إلى مستودع متواجد بالمنطقة الصناعية بتيارت.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم التنقل إلى المنطقة الصناعية بتيارت بدعم من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت. أين تم حجز 5 أنابيب حديدية مستعملة بطول 5 متر . سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.