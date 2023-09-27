تيارت.. تفكيك شبكة مختصة في النصب على المواطنين وسلبهم الملايير 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب و الاحتيال.

تعود الوقائع إلى شكوى تقدم بها إلى مقر الفرقة الإقليمية بتخمارت، الضحية الساكن ببلدية تخمارت. وصاحب مستودع لبيع الخردوات الحديدية. لتعرضه للنصب والإحتيال وسرقة مبلغ مالي قدره مليار و مائة مليون سنتيم ضد مجهولين. بعد إيهامه بأنهما سيبيعان له خردوات الحديدية، ثم قاما بتسليمه قارورة ماء به مادة منومة. بعد شربها أغمي عليه و تم سلبه المبلغ المالي و لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وعلى الفور تم تكثيف التحريات و كشف ملابسات القضية، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم بما فيهم المشتبه فيه الرئيسي. ويتعلق الأمر بالمدعو “م.خ” البالغ من العمر 55 سنة. بعدها تم وضع خطة محكمة و إستدراج المتورطين إلى وسط مدينة تيارت. ليتم توقيف عناصر الشبكة و إقتيادهم لمقر الفرقة لإستكمال التحقيق.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش مساكن المتورطين، أين تم حجز المواد المذكورة أعلاه.

كما تبين من خلال التحقيق أن المشتبه فيهم قد قاموا بعدة عمليات نصب وإحتيال على العديد من الضحايا. و في كل مرة يتم إقتسام المبلغ فيما بينهم.

فيما تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة ، الذي أحال الملف إلى السيد قاضي التحقيق. حيث تم إيداع المتهم الرئيسي الحبس بالمؤسسة العقابية بفرندة، و وضع المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية.