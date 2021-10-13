تيارت: تفكيك شبكة مختصة في تزوير العمله 

تمكن عناصر أمن دائرة عين كرمس في تيارت، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تزوير وترويج الأوراق النقدية تتكون من 7 أشخاص من بينهم إمرأة ينحدرون من مدينة تيارت.

وتعود حيثيات القضية لتلقي معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها قيام أشخاص يقومون بإقتناء حاجيات من محلات مختلفة بإقليم الإختصاص، بمبلغ مالي مزور من فئة 2000 دج.ليتم إعداد خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهم.

وأفضت الأبحاث والتحريات التي باشرتها ذات المصالح إلى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة سياحية بمدخل المدينة، وبعد إخضاعهم لعملية المراقبة والتفتيش ضبط بحوزت أحدهم على مبلغ مالي حقيقي قدره 8320 دج من عائدات البيع وتداول الأوراق النقدية المزورة، ومبلغ مالي مزور من فئة 2000 دج قدره 32 ألف دينار جزائري.

وإستمرارا للتحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وبالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، تم توقيفه على مستوى أحد أحياء مدينة تيارت، و بحوزته مبلغ مالي مزور قدره 70,000 د ج من فئة 2000 دج.

تثمينا للتحقيق و بناءا على أذونات بالتفتيش الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث تم ضبط معدات تستعمل في التزوير “جهاز سكانير و طابعة، طابعة، جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه، وحدتين مركزيتين، سلاح أبيض، قاطعة ورق، ملون أظافر.وقدر المبلغ المالي المزور المحجوز بـ 102000دج

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة حيث أحيلت القضية على المثول الفوري، عن جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني، جناية توزيع وبيع نقود مزورة بالإقليم الوطني بإستعمال مركبة.

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