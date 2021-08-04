تيارت: تفكيك شبكة مختصة في سرقة العتاد الفلاحي و ورشة سرية لصناعة الذخيرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني وفي إطار التحقيفات المعمقه التي باشرتها الفرقة الاقليمية لبلدية الرشايقة بولاية تيارت من تفكيك شبكة مختصة في سرقة العتاد الفلاحي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت على ضوء سرقة جرار فلاحي. فبعد تنشيط عنصر الاستعلامات كشف التحقيق عن الموقع المتواجد بمنطقة العرعارية بزمالة الامير عبد القادر. والذي كانت تستغله عناصر شبكة مختصة في سرقة مختلف الاليات وتفكيكها الى قطع غيار لاستغلالها في أمور أخرى.

كما أدت عملية التفتيش إلى الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة حيث تم حجز 679 خرطوشة. ومنظار آلي 300 غ من البارود وآلة لتعبئة الخراطيش مع جهاز كمبيوتر بوحدته المركزية. إضافة إلى سيارة نفعية وجرارين مع محراثين وأدوات وآلات أخرى مفككة. في وقت يبقى التحقيق متواصلا لكشف ملابسات القضية بأكملها