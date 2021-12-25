تيارت.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية وضبط 550  وحدة “شمة”

تمكنت فرقة الدرك الوطني بوادي ليلي بناءا على معلومات مؤكدة من الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. كما تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 26 سنة من قاطني بلدية وادي ليلي في تيارت. في محاولة لسرقة كوابل كهربائية نحاسية والتي كانوا بصدد قطعها مع حجز أدوات استعملت لذلك.

في حين تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

كما تمكن من خلال عمليتين منفصلتين، أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادية من حجز 490 علبة سجائر مختلفة الأنواع. و160 وحدة شمة مقلدة في تيارت.

وفيما يخص العملية الثانية، كانت بالتنسيق بين أفراد ذات الفرقة وأفراد فصيلة الأمن والتدخل بقصر الشلالة في تيارت. كما تم حجز 40 كلغ من كبد الخروف الفاسد والتي كانت موجهة للتسويق على مستوى مدينة تيارت.

للإشارة فإن هذه المادة السريعة التلف كانت موضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء بالصندوق الخلفي لمركبة سياحية غير مهيأة. كما تنعدم لأدنى شروط النظافة الصحية.

وعلى الفور تم توقيف المركبة و إقتياد الشخص إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وبعد معاينة الطبيب البيطري لهاته المادة المحجوزة تبين أنها فاسدة و غير صالحة للإستهلاك البشري.

كما تم إتلاف الكميات المحجوزة بالتنسيق مع مكتب الصحة و الوقاية لبلدية الحمادية. فيما تم تسليم المحجوزات (التبغ) إلى مصالح أملاك الدولة بمهدية في تيارت.

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