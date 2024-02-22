تيارت.. تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد

تم، اليوم الخميس، تنصيب رئيس امن ولاية تيارت الجديد عميد أول للشرطة، طمين عزالدين خلفا لمراقب الشرطة بورالية أمحمد والذي حول لشغل نفس المنصب بولاية البليدة.

وجرت مراسم التنصيب بمقر وحدة الجمهورية الثانية للأمن بتيارت، بحضور والي الولاية علي بوڨرة وتحت إشراف المفتش الجهوي لشرطة الغرب ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

ورئيس المجلس الشعبي الولائي الوكال بخيرة، السلطات القضائية، أعضاء اللجنة الأمنية الموسعة، نواب البرلمان بغرفتيه و إطارات مصالح الأمن الولائي.