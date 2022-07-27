تيارت..تواصل عملية البحث عن الطفل المفقود بمنطقة سيدي عبد الغاني

تواصل فرق الحماية المدنية لولاية تيارت، في عملية البحث عن الطفل المفقود بمنطقة سيدي عبد الغاني منذ أمس الثلاثاء، بمنطقة جلال ببلدية سيدي عبد الغاني.

وفي هذا الاسياق، أوضحت مديرية الحماية للولاية في بيان لها، اليوم الاربعاء، أن الطفل المفقود يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث تدخلت فرق الحماية مدعمة من طرف أعوان الحماية المدنية لوحدتي مهدية و سوڨر بتعداد (38) عون مدعمين بالفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة لأجل عملية البحث.

كما أضاف البيان، أن المصالح المشاركة في عملية البحث هي : الدرك الوطني، الغابات.

للإشارة، فإن الطفل المفقود من عائلة للبدو الرحل تقيم في المنطقة.

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