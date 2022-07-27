تيارت..تواصل عملية البحث عن الطفل المفقود بمنطقة سيدي عبد الغاني
تواصل فرق الحماية المدنية لولاية تيارت، في عملية البحث عن الطفل المفقود بمنطقة سيدي عبد الغاني منذ أمس الثلاثاء، بمنطقة جلال ببلدية سيدي عبد الغاني.
وفي هذا الاسياق، أوضحت مديرية الحماية للولاية في بيان لها، اليوم الاربعاء، أن الطفل المفقود يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث تدخلت فرق الحماية مدعمة من طرف أعوان الحماية المدنية لوحدتي مهدية و سوڨر بتعداد (38) عون مدعمين بالفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة لأجل عملية البحث.
كما أضاف البيان، أن المصالح المشاركة في عملية البحث هي : الدرك الوطني، الغابات.
للإشارة، فإن الطفل المفقود من عائلة للبدو الرحل تقيم في المنطقة.
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كهل يقتل عشرينيا بعد ملاسنات كلامية بينهما في تيارت
كما اهتزت، ليلة أمس، مدينة تيارت، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بعدما وجه له كهل طعنة قاتلة.
وعُلم من مصادر مطلعة، بأن الجريمة وقعت في حي “إبن خلدون” بعاصمة الولاية، حيث وقعت ملاسنات كلامية بين الضحية البالغ من العمر 21 سنة، والجاني البالغ من العمر 52 سنة، حيث أقدم هذا الأخير بطعنه بواسطة سكين أردته قتيلا.
وقد علمت “النهار” بأن مصالح الشرطة أوقفت الجاني وباشرت تحقيقاتها في الجريمة وسط تضارب الأنباء حول أسبابها، وإن أرجعت مصادرنا ذلك إلى خلاف وُصف بالبسيط بين الطرفين، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق لمعرفة ملابساتها الحقيقية.
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تمكنت الفرقة المتعددة المهام لفرقة الجمارك بالسوقر ولاية تيارت من إحباط عملية ترويج أكثر من 17 ألف قرص مهلوس.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات مؤكدة تفيد بقدوم سيارة محملة بالممنوعات على إثر ذلك. قام أفراد الجمارك بوضع حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 23. حيث تم ضبط سيارة نفعية كانت قادمة من ولاية جنوبية. وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوس. تبين أن صاحبها كان يخبئها عبر تجاويف السيارة بصورة لتمويه أعوان الجمارك الذين كشفوها بطريقتهم الخاصة.
كما تمكنت ذات المصالح من حجز 17190 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. وضبط الشخص المتورط ويبلغ من العمر 60 سنة واحالته على الجهات القضائية في اطار محاربة كل الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية.