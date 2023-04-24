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تيارت: تواصل نفوق المواشي “117” رأس نافقة لحد الساعة..الموالون يستغيثون

بقلم النهار أونلاين
تيارت: تواصل نفوق المواشي “117” رأس نافقة لحد الساعة..الموالون يستغيثون
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تواصل نفوق المواشي “117” رأس نافقة لحد الساعة.. الموالون يستغيثون بولاية تيارت.

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