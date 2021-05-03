عاجل

تيارت: توزيع أجهزة إستقبال الأنترنت عبر القمر الإصطناعي على المؤسسات التربوية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تيارت: توزيع أجهزة إستقبال الأنترنت عبر القمر الإصطناعي على المؤسسات التربوية
بقلم م جلباني

شرعت مديرية التربية لولاية تيارت في توزيع أجهزة إستقبال الأنترنت عبر القمر الإصطناعي لجميع المؤسسات التربوية.

وحسب مصدر مسؤول بالمديرية، فيقدر عدد المؤسسات 700 مؤسسة، وقد إستلم مدراء المتوسطات والثانويات تلك الأجهزة.

وينتظر تركيبها واستغلالها من طرف الأساتذة والتلاميذ، أما المدارس الإبتدائية فسيتم استلام طواقم تلك الاجهزة من طرف البلديات.

وتراهن مديرية التربية على هذه التجهيزات لتحسين خدمات الأنترنت في قطاع التربية، خاصة ماتعلق برقمنة القطاع والتواصل عن بعد بين ادارات المؤسسات التربوية و مصالح المديرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=991768

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com