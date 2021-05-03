تيارت: توزيع أجهزة إستقبال الأنترنت عبر القمر الإصطناعي على المؤسسات التربوية

شرعت مديرية التربية لولاية تيارت في توزيع أجهزة إستقبال الأنترنت عبر القمر الإصطناعي لجميع المؤسسات التربوية.

وحسب مصدر مسؤول بالمديرية، فيقدر عدد المؤسسات 700 مؤسسة، وقد إستلم مدراء المتوسطات والثانويات تلك الأجهزة.

وينتظر تركيبها واستغلالها من طرف الأساتذة والتلاميذ، أما المدارس الإبتدائية فسيتم استلام طواقم تلك الاجهزة من طرف البلديات.

وتراهن مديرية التربية على هذه التجهيزات لتحسين خدمات الأنترنت في قطاع التربية، خاصة ماتعلق برقمنة القطاع والتواصل عن بعد بين ادارات المؤسسات التربوية و مصالح المديرية.