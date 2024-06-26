تيارت .. توقيف أربعيني وحجز  أزيد من 10 ألاف وحدة من الشمة المقلدة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية و عناصر الشرطة العامة لأمن دائرة مهدية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص والبالغ من العمر 46 سنة عن قضية نقل و تخزين منتوجات تبغ ” الشمة” بطريقة غير شرعية .

حيثيات القضية تعود على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين و نقل مادة التبغ لترشق”الشمة” مقلدة قصد تسويقها، استغلال للمعلومة و بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم تفتيش المسكن ليتم العثور بداخله على كمية معتبرة من مادة التبغ ” الشمة” قدرت 10028 وحدة من الشمة المقلدة أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى

محكمة مهدية .