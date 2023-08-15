تيارت: توقيف تاجر  خزن أكثر من 11 قنطار من الشمة مقلدة لتسويقها بالسوقر

تمكن عناصر أمن دائرة السوقرلأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص ويتعلق الأمر بالمدعو (ص ،ف -55 سنة ) عن قضية ممارسة نشاط تدليسي لعرض منتوجات تبغ لترشق (الشمة ) بطريقة غير شرعية، تقليد علامة مسجلة.

و هذا بالمساس بالحقوق الاستشارية لعلامة الغير، ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري وجنحة عدم الفوترة. حيثيات القضية تعود على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام صاحب محل تجاري للمواد الغذائية بتخزين مادة التبغ لترشق (الشمة) مقلدة قصد تسويقها، إستغلالا للمعلومة وبالتنسيق مع أعوان المفتيشية الإقليمية للتجار بالسوقر، حيث وبعد المعاينة الميدانية لذات المحل تم العثور بداخله على كمية معتبرة من مادة التبغ لترشق (الشمة) قدرت بـ 30206 كيس من مختلف الأنواع ، قدر وزنها الإجمالي بـ 11.71 قنطار. بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي وتقديمه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر .