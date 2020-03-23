تيارت: توقيف تحفظي لطبيب مختص في الأوبئة

اوقف أمس مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتيارت طبيب مختص في علم الأوبئة بعد ان اخلى منصبه دون علم المسؤولين .

وأفاد مصدر مسؤول للنهار اولاين ان قرار التوقيف النحفظي جاء بعد ان ابلغ المدير عن غياب الطبيب فقام بالاتصال به هاتفيا لمعرفة سبب غيابه فأخبره أنه موجود في العاصمة مما أثار حفيظة المدير الذي قام بانخاذ الاجراءات القانونية و قرر توقيفه الى غابة مثوله أمام لجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب .

ولم يعرف سبب غياب الطبيب غير المبرر و دون اخذ اذن من الجهة الوصية.

خاصة في هذا التوقيت الذي تعرف فيها الجزائر وضعا طارئا وخطيرا بسبب وباء الكورونا و يتطلب تجند جميع المصالح الطبية.

لا سيما الاطباء نظرا لحاجة الجميع اليهم خاصة من هذا الطبيب كونه مختص في الأوبئة.

ومن المفروض أن يكون في الصفوف الاولى رفقة طبيبين اثنين اخرين بنفس التخصص لحاجة زملائهه من الاطباء العامبن لاستشاراتهم لأي طاريء .

و أضاف المصدر ان القرارات لا بد و أن تكون صارمة وفق ما يتطلبه القانون خاصة في هذا الظروف لفرض الانضباط