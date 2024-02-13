تيارت: توقيف شابين يُخزّنان المهلوسات لترويجها بقصر الشلالة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة قصر الشلالة بأمن ولاية تيارت. من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم ما بين( 25 سنة – 32 سنة) عن قضية حيازة و تخزين المؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع .

العملية وعلى إثر معلومات واردة لذات الفرقة، مفادها وجود شخصين يقومان بحيازة وتخزين المؤثرات العقلية. قصد ترويجها على مستوى أحياء مدينة قصر الشلالة. واستغلالا للمعلومة وبالتنسيق مع الجهات القضائية ، تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

كما تم ضبط وحجز بحوزتهما على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 662 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 3000.00 دج من عائدات البيع. أين أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما ليقدما بموجبه أمام الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة.