تيارت.. توقيف شاب بأحد أحياء المدينة بحوزته “كوكايين”

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص المدعو “ب.ع 25 سنة”. عن تهمة حيازة مخدرات صلبة “كوكايين” لغرض المتاجرة على اثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن. مفادها وجود شخص يحوز على كمية من المخدرات الصلبة ( كوكايين ) لغرض ترويجها في أواسط الشباب.

وبعد التحري و الترصد تم توقيفه على مستوى احد احياء مدينة تيارت بعد اخضاعه الى عملية التلمس الجسدي. ضبط بحوزته كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” يقدر وزنها الإجمالي بـ 9,9 غ . بعد اتمام اجراءات التحقيق قدم المتورط امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أحاله على قاضي التحقيق ، أين صدر في حقه أمر إيداع.