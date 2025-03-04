تيارت.. توقيف شاب بحوزته 12045 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص البالغ من العمر 28 سنة، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع.

وعلى إثر ورود معلومات لذات الفرقة مفادها قيام شخص بتخزين المؤثرات العقلية، قصد ترويجها بأحياء مدينة تيارت. إستغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. وضبط وحجز بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة قدر عددها الإجمالي بـ 12045 قرص مهلوس من نوع برغابالين بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر 20.000 دج من عائدات البيع.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية.

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