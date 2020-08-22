تيارت : توقيف شبكة مختصة في المتاجرة بالمخذرات

أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر بولاية تيارت شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات متكونة من 4 أشخاص و حجز 936، 8 كلغ من الكيف المعالج .

وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية تيارت، أنه العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر مفادها محاولة شخصين جلب كمية من الكيف المعالج إلى مدينة السوقر قصد ترويجها في أوساط الشباب.

وأضاف البيلن، أنه تم إعداد خطة مكنت من توقيف مشتبه فيهما إثنين على متن سيارة سياحية عبر المدخل الغربي لمدينة السوقر مع ضبط وحجز بحوزتهما كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بأكثر من 840، 8 كلغ .

ووفق ذات المصدر، فان التحقيق إستمر وكشف عن هوية شخصين آخرين مشتبه فيهما ليتم توقيفهما وتفتيش مساكن الموقوفين الاربعة مما أدى إلى ضبط وحجز كمية أكثر من 96 غرام من الكيف المعالج و مبلغ 2،9 مليون دج من عائدات الترويج المخدرات ليصل اجمالي كمية المخدرات المحجوزة أكثر من 936، 8 كلغ .

وأضاف البيان، أنه بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه عناصر الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر وتم ايداع اثنين منهم الحبس المؤقت و وضع الآخرين الرقابة القضائية.