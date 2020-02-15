تيارت.. توقيف شخصين أوهما إمرأة بالإستفادة من سكن في الزمالة

أوقفت عناصر الشرطة بأمن دائرة قصر الشلالة بولاية تبارت، شخصين إحتالا على إمرأة وسلباها أموالًا مقابل إستفادتها من سكن إجتماعي.

وحسب المعلومات التي إستقتها النهار فإن المتورطين ينحدران من ببلدية الرشايقة وكانا كثيري التردد على وكالة “الأوبيجي” بالحي الإداري وسط مدينة قصر الشلالة.

وتمكن الموقفان من النصب والإحتيال على إمرأة تنحدر من بلدية زمالة الأمير عبد القادر، بعد أن إدعى أحدهما أنّه مدير الوكالة.

وطلب المشتبه فيهما من المرأة مبلغ يقدر بـ6 ملايين سنتيم قصد تسوية وضعيتها المالية في إنتظار تسليمها مفاتيح سكنها الاجتماعي ضمن القائمة السكنية، التي أعلن عنها في الزمالة في وقت سابق.

وإتفقا المحتالان مع الضحية بإحضار المبلغ على أن يكونا ينتظرانها أمام الوكالة على الساعة الرابعة وقت خروج أغلب الموظفين، غير أنّ المرأة جاءت في وقت متقدم عن الوقت المتفق عليه وإلتقت مديرة الوكالة صدفة وسألتها عن المدير قصد تسليمه المبلغ، غير أنّها تفاجأت كون التي إلتقت معها هي مديرة فرع “الأوبيجي”، وتبيّن أنّ المرأة الضحية لم تكن أصلًا ضمن قائمة المستفيدين.

ليتم إبلاغ عناصر الشرطة التي نصبت كمينا للمحتالين لإتمام عملية إستلام المبلغ وتوقيفهما متلبسين وإقتيادهما إلى مقر الشرطة والتحقيق معهما في إنتظار تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة للنظر في قضيتهما.