تيارت: توقيف شخصين بتهمة السطو على مساكن المواطنين

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين بتهمة السطو على مساكن المواطنين بمدينة تيارت.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأمر يتعلق بالمدعو (ل،ع 32 سنة)، المدعو ( م،ع 19سنة)، عن قضية السرقة من داخل مسكن.

وجاءت العملية بعد شكوى رسمية تقدم بها ضحية في الستينيات من العمر بخصوص تعرض مسكنه للسرقة.

وأقدم مجهولون على سرقة 40 كلغ من عسل النحل، قارورة غاز البوتان، ثاقبة كهربائية، 04 بطاريات خاصة بالمركبات مضخة ماء.

وتم فتح تحقيق في القضية ومباشرة عملية البحث والتحري عن المشتبه فيهم، حيث تم تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما وتوقيفها.

وكان المشتبه فيهما بصدد بيع كمية من عسل النحل محل سرقة بأحد أحياء مدينة تيارت وتحويلهما إلى المصلحة لمواصلة التحقيق.

وأضاف البيان، أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين أحالهما على إجراءات المثول الفوري، ليصدر في حقهما أمر إيداع ، عن تهمة السرقة بالتعدد.