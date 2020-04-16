تيارت: توقيف شخصين بتهمة المتاجرة بالمخدرات بفرندة والسوقر

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر بتيارت، من توقيف شخص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الأمر يتعلق بالمدعو (و،خ 40 سنة) ، عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض البيع.

حيثيات القضية تعود على إثر دورية لقوات الشرطة عبر شوارع بلدية السوقر لفت إنتباههم إلى سيارة سياحية مشبوهة ليتم توقيفها.

وبعد إخضاع المركبة لعملية المراقبة والتفتيش ضبط بداخلها كمية من المخدرات داخل كيس بلاستيكي قدر وزنها بـ 15,7 غرام.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، وصدر في حقه سنتان حبس نافذة.

كما تمكنت مصالح أمن دائرة فرندة من توقيف شخص، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع،ع 31 سنة) ، عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض البيع.

بناءا على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها قيام شخص بترويج المخدرات من داخل مسكنه بأحد أحياء مدينة فرندة.

وأضاف البيان، أنه تم توقيف المشتبه فيه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ20,5 غرام مع ضبط سلاحين أبيضين من نوع كيتار.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقه شهرين حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.