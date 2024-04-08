تيارت: توقيف شخصين بتهمة النصب والإحتيال في عملية بيع وهمية على شبكة التواصل الإجتماعي

تقدم أحد الضحايا بشكوى لدى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت، مفادها تعرضه للنصب والإحتيال من طرف مجهولين. من خلال التحقيق تبين أن الضحية قام بعرض للبيع هواتف نقالة. على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وقام الشخصان الموقوفان بالإتفاق معه على شراء هاتفين على أن تكون عملية الدفع عن طريق تطبيقية بريدي موب. حيث تم إيهامه بإيداع المبلغ بحسابه البريدي. أين قام الضحية بإرسال الهاتفين النقالين مع سائق سيارة الأجرة ما بين الولايات.

وبعد إتمام عملية البيع اتجه إلى مركز البريد من أجل سحب المبلغ المتفق عليه. أين تبين أنه تعرض لعملية النصب والإحتيال. حيث سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية فور الإنتهاء من التحقيق.