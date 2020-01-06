تيارت.. توقيف شخصين بتهمة تزوير الأوراق النقدية بالرحوية  

تمكنت مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم بالرحوية في تيارت من توقيف شخصين وبحوزتهما 4580 قصاصة وأدوات معدة لتزوير العملة.

العملية تمت بحاجز مروري على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بالمخرج الغربي لبلدية الرحوية أين تم توقيف مركبة وعلى متنها شخصين.

وعقب تفتيش المركبة تم العثور على 4580 قصاصة ورقية معدة لتزوير النقود كانت مخبأة بإحكام في كيس بلاستيكي أسود.

ليتم إثر ذلك توقيف السائق ومرافقه لإستكمال التحقيق بتهمة صنع وحيازة أدوات معدة لصناعة النقود وتقليدها.

وقدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية بتيارت.