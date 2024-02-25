تيارت.. توقيف شخصين بحوزتهما أكثر من 4 كغ من الكيف و13 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين (53سنة -35 سنة )، عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع.

وذلك على إثر معلومات واردة لذات الفرقة مفادها قيام شخصين بتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية، قصد ترويجها بأحياء مدينة تيارت.

وإستغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وضبط وحجز بحوزتهما كمية من المخدرات قدر وزنها بـــ 04كلغ و490غرام من المخدرات (الكيف المعالج).

و13650 قرص مهلوس من نوع برقابلين بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ490 مليون سنتيم من عائدات البيع.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية إنجز ملف قضائي بموجبه قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.