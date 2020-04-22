تيارت: توقيف شخصين بحوزتهما كمية من الكوكايين

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” كانوا قادمين من الولاة المجاورة .

العملية تمت معلومات مفادها وجود شخصين بصدد نقل مخدرات من ولاية مجاورة إلى ولاية تيارت.

أين اسفرت التحريات من توقيف سيارة بالمدخل الغربي للولاية وعلى متنها شخصين، وعقب تفتيش المركبة تم العثور على 8.6 غرام من الكوكايين.

ليتم تحويل المشببه فيهما ويتعلق الامر بـ المدعو (ب،ف 28 سنة) ،المدعو(ع،ر 29سنة)، إلى مقر الامن ومواصلة التحقيق معهم.

قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت .