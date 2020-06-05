تيارت.. توقيف شخصين بحوزتهما 200 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيارت من توقيف شخصين لتورطهما في قضية حيازة الأقراص المهلوسة لغرض المتاجرة.

عملية توقيف المدعو “ح م 39 سنة” و”د خ 28 سنة” تمت إثر معلومات مؤكدة وردت لذات المصالح مفادها إعتزام شخصين بنقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن مركبة من أجل بيعها عبر مختلف شوارع مدينة تيارت.

على إثرها تم الترصد لهما و بعد توقبفهما وتفتيش المركبة عثر على 200 قرص مهلوس من نوع إكستازي مخبأة باحكام و مبلغ مالي قدره 52000 د ج من عائدات البيع.

بعد إنهاء الإجراءات قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعهما الحبس بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة .