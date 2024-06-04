تيارت.. توقيف شخصين بحوزتهما 930 قرص مهلوس على متن مركبة بالسوقر

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بأمن ولاية تيارت ، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين (33 سنة - 37 سنة) عن قضية حيازة و تخزين المؤثرات العقلية قصد عرضها للبيع.

وجاءت العملية بعدمعلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود شخصين يقومان بحيازة وتخزين المؤثرات العقلية.تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما على متن سيارة سياحية بأحد أحياء المدينة. وبعد التفتيش الدقيق للمركبة وإخضاعهما لعملية التلمس الجسدي. تم ضبط وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدر عددها ب 930 قرص مهلوس من نوع بريغابالين. مخبأة بداخل المركبة أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر .