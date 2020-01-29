تيارت: توقيف شخصين متورطين مع جماعة أشرار لسرقة أصحاب المركبات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو(ش س 23 سنة ) والمدعو(ب ع 27 سنة )، عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالكسر والتعدد.

تعـود حيثيات القضية على إثر شكوى رسمية تقدم بها أحد المواطنين لدى مصالح الأمن الحضري الثالث، بخصوص تعرضه للسرقة من داخل مركبته عن طريق الكسر، التي كانت مركونة بالقرب من أحد الأسواق بمدينة تيارت، والتي إستهدفت مذياع.

على الفور باشرت عناصر الشرطة عملية البحث والتحري، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهما، مع إسترجاع المذياع محل سرقة.

بعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، الذي أحال الملف على إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقهما أمر إيداع.