تيارت.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 آلاف وحدة من الخمور

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية الحمادية بتيارت، من حجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية في احدى المناطق الريفية بذات البلدية.

وعلم من ذات المصالح إن عملية حجز الكمية، تمت إثر معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني عن قيام شخصين بإخفاء الالاف من الخمور داخل فيرمة.

وأضاف ذات المصدر، أن المعنيين، كانوا بصدد توزيع المشروبات على تجار الخمور.

ليتم مباغتتهم، من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني وضبط 10 آلاف و488 وحدة من مختلف أنواع المشروبات الكحولية، مع توقيف شخصين.

ومن المنتظر إن يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة مهدية للنظر في قضيتهما.