تيارت: توقيف شخصين و حجز 645 قرص مهلوس
تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا السياق فإن الأمر بكل من المدعــو ب،ص – 29 سنة، والمدعو ل ،هـ -31، عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الشأن فإن العملية تعود على إثر معلومات وردت لذات الفرقة ، مفادها وجود شخصين ينحدران من إحدى بلديات تيارت،
بصدد إدخال كمية من المؤثرات العقلية الى المدينة.
و إستغلالا لذلك تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما على متن سيارة سياحية ، ليتم إخضاعمها الى التلمس الجسدي والمركبة الى التفتيش الدقيق.
ليتم ضبط وحجز بحوزتهما 645 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، ليتم تحويل المركبة والمشتبه فيهما الى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية
بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية.
حيث صدر في حقهما أمر إيداع عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.
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مراهق يطعن والدته وشقيقته بعد خلافات عائلية في تيارت
كما أقدم أول أمس قاصر على طعن والدته وشقيقته العشرينية فيما نجت اخرى داخل مسكنهم العائلي بحي الزعرورة بعاصمة الولاية.
وحسب المعلومات التي استقتها النهار فإن الشاب البالغ من العمر17 سنة أصيب بحالة هستيرية مساء الاحد بمجرد دخوله الى المنزل بعمارات 1000 سكن بتيارت.
بعد ملاسنات كلامية حادة فوجه عدة طعنات لوالدته البالغة من العمر 49 سنة بواسطة خنجر اصابها في عدة انحاء من جسدها.
فيما أصيبت شقيقته البالغة من العمر 22 سنة على مستوى اليد.
كما نجت شقيقته الاخرى التي تمكنت من الفرار تم نقلهن الى مستشفى يوسف دمرجي ووضعت والدته تحت العناية المركزة لخطورة اصابتها.
فيما وصفت حالة الشقيقة بالمستقرة باستثناء تعرضهما للصدمة الشديدة وقد علمت النهار ان عناصر الشرطة قد اوقفت المتهم.
كما ان التحقيقات متواصلة لمعرفة الملابسات الحقيقية وراء الحادث التي تضاربت الروايات حولها وتركت علامات استفهام.