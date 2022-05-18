تيارت: توقيف شخصين و حجز 645 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وفي هذا السياق فإن الأمر بكل من المدعــو ب،ص – 29 سنة، والمدعو ل ،هـ -31، عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.

وفي هذا الشأن فإن العملية تعود على إثر معلومات وردت لذات الفرقة ، مفادها وجود شخصين ينحدران من إحدى بلديات تيارت،

بصدد إدخال كمية من المؤثرات العقلية الى المدينة.

و إستغلالا لذلك تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما على متن سيارة سياحية ، ليتم إخضاعمها الى التلمس الجسدي والمركبة الى التفتيش الدقيق.

ليتم ضبط وحجز بحوزتهما 645 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، ليتم تحويل المركبة والمشتبه فيهما الى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية

بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية.

حيث صدر في حقهما أمر إيداع عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.

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