تيارت.. توقيف شخصين يروّجان المؤثرات العقلية عبر ولايات الوطن

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين.

ويتعلق الأمربكل من المدعو (ب،أ 32سنة)، المدعو (ر،ع 30سنة) عن قضية حيازة ونقل مؤثرات عقلية (إكستازي ) لغرض البيع.

حيثيات القضية تعود إلى معومات مفادها محاولة شخصين نقل المؤثرات العقلية من إحدى الولايات المجاورة مرورا بتيارت إلى ولاية أخرى.

حيث تم ضبط خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهما، والتي مكنت من توقيف الشخصين المشتبه فيهما.

وتم توقيفهما على متن مركبة سياحية بحاجز أمني بالمدخل الغربي لمدينة تيارت.

وبعد إخضاع المشتبه فيهما لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهما 40 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

ليتم تحويلهما إلى المصلحة ومواصلة التحقيق في القضية بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري.

حيث صدر في حقهما أمر إيداع عن تهمة حيازة ونقل مؤثرات عقلية (إكستازي ) لغرض البيع.