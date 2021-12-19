تيارت: توقيف شخصين يقومان بسرقة الكوابل الكهربائية

تم توقيف شخصين يقومان بتخريب وسرقة الكوابل الكهربائية بغابة قرطوفة في ولاية تيارت.

وتمت هذه العملية، على إثر معلومات مؤكدة تفيد بحدوث سرقة ممتلكات عمومية مقترنة بظرفي الليل والكسر والتعدد،مع تخريب ممتلكات.

كما وقعت هذه السرقة، بالطريق البلدي غير المرقم المؤدي الى غابة بلاطو ببلدية قرطوفة.

أين تمكن أفراد الفرقة المختصة إلى الوصول في الوقت المناسب وضبط شخصين متلبسين يقومومان بتخريب وسرقة كوابل كهربائية لأعمدة الانارة العمومية. حيث لاذا بالفرار قبل أن يتم توفيفهما من طرف أفراد الفرقة وإقتيادهما لمواصلة التحقيق.

كما تم إسترجاع كابل كهربائي تم تسليمه لمصالح بلدية قرطوفة. هذا وسيتم تقديم الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة.

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