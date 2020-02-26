تيارت: توقيف شخص بتهمة انتحال صفة وتزوير وثائق وأختام الدولة

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة مهدية، تيارت، من توقيف شخص المدعو ت،ع 46 سنة، لتورطه في عملية التزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية.

كما قام بتقليد أختام الدولة واستعمالها، إنتحال إسم الغير على نحو غير شرعي.

يأتي هذا، على إثر ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح أمن دائرة مهدية، مفادها قيام أحد الأشخاص بتزوير وثائق إدارية مقابل مبالغ مالية ببلدية مهدية.

تم على الفور فتح تحقيق في القضية، وبناءا على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه.

وتم ضبط وحجز جهاز طابلات من نوع ipad، جهاز إعلام آلي محمول، مجموعة من الوثائق الإدارية محل شبهة، بخصوص التزوير لإدارات مختلفة.

كما تم حجز 4 ذاكرات فلاش ديسك، محملين بوثائق، تم وضعها عن طريق ماسح ضوئي (سكانير) جاهزة للطباعة، عليها أختام أطباء ومؤسسات تابعة للدولة.

بالإضافة الى بطاقتي ذاكرة، خاتمان دائريان لمؤسستين عموميتين، ختم مستطيل الشكل، أوراق نقدية بالعملة الصعبة لمختلف الدول.

كما أسفرت التحقيقات عن الكشف وتوقيف مشتبه فيه ثاني في القضية، ويتعلق الأمر بالمدعو(ف،م 33 سنة).

بعد إستكمال التحقيقات قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية الذي أحال بدوره القضية على قاضي التحقيق.

حيث صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع، عن جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها، جنحة تزوير شهادات ووصولات وبطاقات ووثائق صادرة عن سلطة إدارية، جنحة إستعمال وثائق الغير على نحو غير شرعي.

فيما صدر في حق المشتبه فيه الثاني إستدعاء مباشر