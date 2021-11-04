تيارت..توقيف شخص بحوزته عملة مزورة من فئة 500 دج بعين كرمس

أوقفت مصالح أمن دائرة عين كرمس في تيارت شخص يدعى (خ،خ) يبلغ من العمر 38 سنة.

وذلك بعد تورطه في قضية تزوير و إستعمال مزور في أوراق نقديةـ و حجز مبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية.

وجاءت هذه العملية اثر معلومات مفادها قيام شخص يقوم بإقتناء حاجيات من محلات مختلفة بمبلغ مالي مزور من فئة 500 دج.

وعلى إثر ذلك تم إعداد خطة محكمة، اين تم توقيفعلى متن سيارة سياحية على مستوى أحد أحياء مدينة عين كرمس.

ليتم اخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على مبلغ مالي حقيقي قدره 25600 دج .

وبعد تفحص الأوراق النقدية تم العثور على ورقتين نقديتين من فئة 500 دج ليقدر المبلغ المزور 1500 دج.

ليقدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة حيث أحيلت القضية على المثول الفوري.

أين صدر في حقه ستة أشهر حبس غير نافذة و غرامة مالية قدرها 40.000دج.